ギタリストの野村義男が２９日、父が死去したことを明かした。インスタグラムで「ご報告野村父が９月４日永眠いたしました。９０歳の大往生でした」とコメント。「父は昭和１０年に中野区の和菓子屋の三男坊として生まれまして、上の兄２人は店を構え和菓子屋を継いだのですが、父は誰にも負けないオートバイ好きが高じて和菓子屋は継がずに『野村モータース』を開業。亡くなるまで２輪車、乗り物、メカが好きな父でした」