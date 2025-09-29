サッカー・J1のヴィッセル神戸は29日、2026シーズンの新戦力として、京都橘高校のU-18日本代表FW伊藤湊太選手（18）の加入が内定したと発表しました。2007年9月24日生まれ、京都府京都市出身で、186cm、75kgという恵まれた体躯を持つ伊藤選手。クラブからは「長身ながら足元の技術にも優れ、スピードに乗ったドリブルで局面を打開できる。跳躍力を活かした空中戦の強さやポストプレーで攻撃の起点にもなれ、守備では前線からの