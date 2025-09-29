日本テレビのアニメ『それいけ!アンパンマン』(毎週金曜10:55〜 ※関東ローカル)が、10月3日の放送で38年目に突入。これを記念して、同日は特別エピソードとなる第1,709話「ロールパンナとブラックばいきんまん」を放送する。「ロールパンナとブラックばいきんまん」より同アニメが始まったのは1988年の10月3日。それを記念して、2016年に、同局は10月3日を「アンパンの日」と定めた。「ロールパンナとブラックばいきんまん」は、