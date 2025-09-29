学歴詐称問題に揺れる静岡県伊東市・田久保眞紀市長が２９日、定例記者会見に出席。台風１５号の被害状況報告などの他、伊東市長就任時の提出書類等に関する要領の制定を発表した。提出書類は、履歴書、公表用経歴書、住民票、運転免許証又は個人番号カード、最終学歴の学歴証明書、公表用経歴書に記載した職歴に係る職歴証明書等。原則、就任の日から２１日以内に提出するとした。また、施行日は、令和７年１０月１日。在任