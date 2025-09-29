今季中に日米通算２００勝を達成することはできるのか――。日米通算２００勝に王手をかけている巨人の田中将大投手（３６）が翌３０日の中日戦（東京ドーム）に先発することが２９日、決まった。前回登板（２１日＝中日戦）では初回に中日・上林からソロ、２回には石伊に２ランを浴びるなど試合序盤からリズムを崩し、５回途中５安打５失点で４敗目を喫した。当初は２８日のヤクルト戦（神宮）に先発する予定だったものの、