【モデルプレス＝2025/09/29】女優のソン・イェジンが29日、自身のInstagramを更新。満員電車に乗車している写真を投稿し、話題を呼んでいる。【写真】「愛の不時着」ソン・イェジン、満員電車で帰宅◆ソン・イェジン、仕事終わりに満員電車で帰宅ソン・イェジンは「舞台挨拶が終わって花火の人混みで仕方なく地下鉄で帰宅。舞台挨拶でお会いしましょう」とつづり、マスクと帽子を着用し満員電車に乗車している写真を公開。同日に