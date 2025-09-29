ボーイズグループGOT7のユギョムが本日（9月29日）、入隊した。【写真】「そんな理由？」兵役免除の20人ユギョムは入所後、基礎軍事訓練を経て陸軍軍楽隊で兵役義務を果たす予定だ。混雑や事故を防ぐため、入所式の日程や場所は非公開とされている。1997年生まれのユギョムは2014年にGOT7としてデビュー。JAY B、ジニョンに続き、グループで3人目の入隊となる。同日、ユギョムは自身のインスタグラムを更新し、短髪姿で敬礼する写