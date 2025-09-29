週明け２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３４．４３ポイント（０．９０％）高の３８６２．５３ポイントと３日ぶりに反発した。投資家心理が上向く流れ。中国企業の業績改善や相場の先高観がプラスだ。中国の国家統計局は２７日、８月の工業企業利益は同月比で２０．４％増加し、７月の１．５％減から一転して大幅に増加したことを明らかにしている。大手ブローカーは最新リポートで、世界大手