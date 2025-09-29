俳優の本田響矢（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。きょう29日発売の『AERA』10月6日号（朝日新聞出版）の表紙に登場し、写真家・蜷川実花氏撮影の黒スーツ姿のカットを公開した。【写真】「目力ハンパない」蜷川実花氏撮影の黒スーツ姿で『AERA』表紙に登場した本田響矢本田は「AERA @ninagawamika」と絵文字のコメントとともに写真をアップ。また『AERA』公式インスタでは、「撮影はAERA表紙フォトグラファーの蜷川