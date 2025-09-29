韓国の７人組ボーイズグループ・ＧＯＴ７（ガットセブン）の末っ子メンバー・ユギョム（２７）が２９日、韓国軍へ入隊した。ユギョムは基礎軍事訓練を終えた後、陸軍軍楽隊で服務予定だという。ユギョムは８月、自身のインスタグラムに直筆文を公開し「１２年も一緒にいてくれたアガセ（ファン名称）にまず、国防のために軍隊へ行って来ることを伝えたかった」と入隊することを報告。元気で帰ってくることを、ファンへ約束し