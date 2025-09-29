【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】フリーマンと大谷、“ひと味違った”歓喜の瞬間MVPコンビが、いつもとは異なる場所で恒例の“儀式”を披露した。ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で今季55号を放った直後の一幕は普段と少し異なった。7回の第4打席、2死走者なしの場面で相手の三番手左腕ゲーブ・スパイアーからソ