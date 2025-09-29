マリナーズ戦の7回、55号ソロを放ち、ベンチで迎えられるドジャース・大谷＝シアトル（共同）ドジャースの大谷は3年連続本塁打王を惜しくも逃したが、打者に専念した昨季を上回る自己最多の55本塁打を放った。過去最多の109四球を選び、打数が昨季より25も少ない中でアーチを量産。この3年間の合計は計153本で、大谷と同じく2年連続50発を記録したヤンキースのジャッジを上回って現役最多だ。最終戦の最終打席まで熾烈にタイト