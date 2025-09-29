ＪＲ四国によりますと、29日午後4時11分ごろ、高徳線の勝瑞駅構内で、高松駅から徳島駅に向かっていた特急うずしお19号が人と接触する事故がありました。けがの程度など詳しいことはわかっていませんが、現在、徳島駅と板野駅の間で運転を見合わせています。（29日：午後4時45分時点）