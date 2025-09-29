第26回中日韓環境相会合が9月28日、山東省煙台市で開催されました。今回の会議は、昨年の第9回中日韓首脳会議で達成されたグリーンモデルチェンジ、持続可能な発展、気候変動などの分野の協力に関する共通認識を全面的に実行し、地域の持続可能な発展を推進するものです。今回の会議では、「中日韓環境協力共同行動計画（2026-2030）」と「第26回中日韓環境相会合共同コミュニケ」を採択、署名し、今後5年間の3カ国の環境分野での