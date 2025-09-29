来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に先立って行われる強化試合の日程が29日、発表された。ソフトバンク2軍はWBCに出場するオーストラリア、台湾と宮崎で対戦する。◇2026年3月2日ソフトバンク―オーストラリア（ひなたサンマリンスタジアム宮崎・午前11時）◇同3日ソフトバンク―台湾（SOKKENスタジアム・午前11時）