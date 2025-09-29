青鬼の面を手に正面を見つめ…39歳女優が公開した、意味深な写真とコメントがフォロワーの間で話題になっている。「放送局占拠終幕ラストシーンの真相は観てくれた皆さんに感じ取っていただければと思います」とつづって、出演ドラマ「放送局占拠」(日本テレビ)のオフショットを公開したのは比嘉愛未(沖縄県具志川市出身)。「Thank you for watching #青鬼さんからお面を拝借」と続け、ドラマのラストシーンにも登場した菊