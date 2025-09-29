ソフトバンクの伊藤優輔投手（28）が、30日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）でプロ初先発する。既に27日にリーグ連覇を決めており、30日は投手を小刻みにつなぐ「ブルペンデー」となる。5年目の伊藤は人的補償で巨人から加入。「1軍初先発ですが、（日本ハムは）CSでも対戦する可能性がある。中継ぎの時と変わらずに、一人一人全力で抑えたい」とコメントした。今季は救援で3試合に登板して、防御率0・00。また、投手陣