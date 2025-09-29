人気俳優の顔をペシペシ…俳優の賀来賢人がインスタグラムを更新。子供たちとの微笑ましい日常の様子を公開し話題を呼んでいる。「It's always like this.(いつものこと)」と綴って公開したのは、子どもの手が賀来の頭を押さえ、顔を?ぺちんぺちん?とたたいている様子。顔をしかめているもののドラマや映画ではあまり見られない?父親?の優しさが伝わる表情を浮かべている。この投稿に「やられっぱなし」「パパ大好きなんだね