着物姿で顔を近づけ…女優の小林綾子がインスタグラムを更新し、京都での撮影現場での様子を披露し話題を呼んでいる。「今年も伊東四朗お父ちゃんにお会いできましたよ〜」とつづり、NHK連続テレビ小説「おしん」(83年4月〜84年3月)で、父と娘を演じた俳優の伊東四朗との2ショットを公開。「お元気な伊東さんにお会い出来るのが本当に楽しみなんです。今回の現場では、なんと第一声『おし〜ん！』」て呼ばれちゃいました!そ