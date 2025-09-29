『静岡のタイガー軍団』東海大翔洋。昔からの高校サッカーファンからすると、東海大一高校と言えば分かるだろうか。かつて選手権で優勝１回と準優勝１回、インターハイも準優勝１回と1980年代から1990年代初頭にかけて全国を席巻。大嶽直人、三渡洲アデミール、内藤直樹、澤登正朗、田坂和昭、森島寛晃、服部年宏、伊東輝悦、松原良香ら錚々たる名手を輩出してきた。1999年に東海大学工業高校と合併して、東海大翔洋に校名変更に