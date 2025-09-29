障害の有無に関わらず誰もが楽しめるスポーツイベントが週末、廿日市市などで開かれました。「インクルーシブ・スポーツ・フェスタ広島」は、障害のある人もない人も参加できるイベントで、400人が参加しました。共生社会の実現を目指し、県パラスポーツ協会が中心になって企画したもので、参加者はボッチャや車いすバスケットボールなど8つの競技を楽しみました。■参加者「楽しかった。投げるとこ