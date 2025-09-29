万博でお得なセールをやっていると聞いてやってきたのはドイツ館。９月から福袋７８００円（税込み）の販売を開始。中身は秘密、だということですが、通常２７００円（税込み）で販売されている伝統的なガラス人形や、ドイツ館の人気キャラクター「サーキュラー」が入っていることも。１万円相当の商品が詰め込まれたお得な福袋とあって、１日約２０個限定ですが、９月２９日も昼すぎには売り切れとなりました。福袋を購入し