イランの首都テヘランで記者会見するペゼシュキアン大統領＝27日（イラン大統領府提供、ゲッティ＝共同）【テヘラン共同】イランのペゼシュキアン大統領は29日、首都テヘランでの会合で、欧米諸国を念頭に「邪悪で下劣な者たちに屈服することはない」と述べた。国営テレビが報じた。対外融和を掲げ穏健派とされてきたペゼシュキアン氏が欧米諸国を激しい言葉で非難するのは異例。イランの核開発を認めない米国や、核問題を巡る対