自動車大手8社が29日公表した世界生産台数は前年同月比2.0％減の181万6107台だった。米トランプ政権の高関税政策で米国市場の事業環境が悪化する中、アジアや欧州などでも競争が激化。トヨタ自動車と日産自動車を除く6社が減少した。トヨタは4.9％増の74万4176台だった。堅調なハイブリッド車（HV）の販売を背景に3カ月連続で前年を超えた。日産は0.8％増の23万7941台。中国で新型の電気自動車（EV）「N7」が好調だった。ホ