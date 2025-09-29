◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽早大３−２立大（２９日・神宮）早大が立大に競り勝ち、２勝１敗で勝ち点２を挙げた。今秋ドラフト候補で最速１５２キロを誇るエース右腕・伊藤樹（４年＝仙台育英）が８回７安打２失点、９奪三振と好投し、リーグ戦通算２１勝目をマーク。小宮山悟監督（６０）の現役時代（通算２０勝）を超えた。バットでも０−０の４回に先制犠飛、２点リードの８回にはダメ押しの中前適時打と２