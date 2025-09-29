タレント・つまみ枝豆が２９日、母が亡くなったことを報告した。インスタグラムで「いっぱい苦労をかけた母子供のために生きた母最愛の母が親父と兄貴のいる天国に行きました」と伝えた。「親孝行、したい時には親はなく本当に親不孝な息子本当にわがままな息子でした」とつづり、「あなたが産んでくれたおかげでこんなにも幸せな人生を送ることが出来てます。言葉では表せないほどの愛情をもらいました。もう少し…