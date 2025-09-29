鹿児島県日置市は市内の企業などを対象に。 日置市は、オンライン動画で教育サービスなどを提供している東京の企業「Schoo」（スクー）と連携協定を結び、社会人向けの学びの場作りに取り組んでいます。 来月から、市内の企業や事業所に勤める人を対象に、生成AIの使い方や業務での活用方法などについて学ぶ新たな講座を始めます。 県内外で活動する現役の講師から来年3月までの6か月間、オンラインと対面で学べる