２９日の東京株式市場はリスク回避の地合いとなり、日経平均株価は続落した。ただ引け際に下げ渋り、４万５０００円台はキープした。 大引けの日経平均株価は前営業日比３１１円２４銭安の４万５０４３円７５銭と続落。プライム市場の売買高概算は２３億４０９８万株、売買代金概算は５兆１２４８億円。値上がり銘柄数は１４６、対して値下がり銘柄数は１４１６、変わらずは１４銘柄だった。 きょうの東京市場は