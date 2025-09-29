ドル円一時１４８．６５レベル、売り圧力継続＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時148.65レベルと本日の安値を広げている。米１０年債利回りは４．１４５％付近までさらに低下している。ポンドドルは1.3448レベルに本日の高値を更新。ユーロドルはいったん1.1710台まで下げたあと再び1.1730付近へと買われている。 USD/JPY148.66EUR/USD1.1729GBP/USD1.3445