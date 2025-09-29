中国共産党 １０月２０から２３日に４中総会、３０年までの5カ年計画を審議 中国共産党は党の重要会議である第20期中央委員会第4回総会（4中総会）を10月20－23日に開き、今後5年間の発展計画を非公開で審議する。国営新華社通信が党中央政治局会議の内容に基づき29日報じた。 （ブルームバーグ）