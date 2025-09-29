メインシナリオ・・・9月半ば以降、断続的に年初来の高値を更新しており、26日には昨年8月1日以来の高値水準となる8.152円まで一時上昇している。直近の上向きのトレンドが鮮明になっており、昨年7月31日の高値8.196円を上抜けば、昨年7月26日の高値8.451円が上値の目標になる。その水準も上抜くようなら、8.500円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、8.000円の節目を割り込み、一目均衡表の基準線の7.996円