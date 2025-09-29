アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』（シングレ）第14話「新たな山」あらすじ＆場面カットが公開された。第2クールは、10月5日午後4時30分よりTBS系にて放送される。【画像】新ウマ娘もチラリ！公開された『シングレ』最新話の場面カット『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディア