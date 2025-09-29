「大山のぶ代さんを偲ぶ会」に参列し、取材に応じるタレントの毒蝮三太夫さん＝29日午後、東京都港区アニメ「ドラえもん」のドラえもんの声で親しまれ、昨年9月に90歳で亡くなった声優大山のぶ代さんの一周忌に合わせ、東京都内のホテルで29日、「大山のぶ代さんを偲ぶ会」が開かれた。関係者約250人が集まり、功績をたたえ、明るい人柄を懐かしんだ。会場の中央には「ドラえもん」について語った時の温和な表情の大山さんの写