NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。ロッテは同日の西武戦に先発登板する石川柊太投手を1軍登録しました。FAでソフトバンクからロッテに移籍した石川投手。今季は18試合に登板し、4勝6敗、防御率4.68をマークしています。前回登板となった17日のオリックス戦では7回1失点も、勝敗つかず。今季の最終登板になることが見込まれる中、5勝目なるか注目です。