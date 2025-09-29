あとはお吸いものの素を入れて…とクリームチーズ・生クリーム不使用！水切りヨーグルトで作る「バスク風チーズケーキ」／なんとかなるおやつ（1）世間の言う「普通」ができなくなってしまった。心を癒すきっかけは、毎日のごはん作りでした。会社員生活でメンタルの調子を崩してしまい、退職したうめやまちはるさん。結婚後に専業主婦となり、家事に向き合うようになりますが、不安定な心と体を抱え、なかなか思うように立ち回れ