韓国サッカー協会(KFA)は29日、ブラジル代表とパラグアイ代表との国際親善試合を行う韓国代表メンバーを発表した。FWファン・ヒチャンや前回負傷により辞退したMFファン・インボムなどが代表に復帰。Jリーグ組はGKキム・スンギュ(FC東京)とDFキム・ジュソン(サンフレッチェ広島)が選出された。韓国は10月10日にブラジル代表と、同14日にパラグアイ代表とそれぞれソウルで対戦する。以下、韓国代表メンバー▼GKキム・スンギ