Bリーグは9月29日、『B.LEAGUEドラフト2026』のドラフト志望届リストを更新。中村文哉と久高将清が新たにリストに名を連ねた。 公示情報によると、中村は2005年4月14日生まれの20歳で現在Bay Majestyに所属。久高は2004年11月7日生まれの20歳で日本ウェルネススポーツ大学に所属している。これで9月1日に受付が開始したドラフト志望届の提出者は、16日に公示された寺坂優羽（所属なし）、25日に公示された高橋