東洋製罐グループホールディングスがこの日の取引終了後、自社株１０００万株（消却前発行済み株数の６．１３％）を１０月６日付で消却すると発表した。なお、消却後の発行済み株数は１億５３１６万２１６２株となる。 出所：MINKABU PRESS