ミガロホールディングスはこの日の取引終了後、５５０万株の新株式発行と、上限８２万５０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。 発行価格は１０月６～８日のいずれかの日に決定する。調達資金はＤＸ推進事業における設備投資資金と運転資金、ＤＸ不動産事業における運転資金に充てる。 出所：MINKABU PRESS