猛暑も去り、体力作りも兼ねて久しぶりに登山を再開することにしました。装備を一新しようと思案している中で見つけたのが、このMILLETのアンダーウェアです。 実際に使ってみると機能性は抜群で、肌にまとわりつく汗の不快感がかなり軽減されました。登山はもちろん、写真撮影などの他のアウトドア活動にも重宝しそうです。ただし1点注意が必要で、黒メッシュ素材のため白い服と組み合わせると結構透けてしまいます。