『愛されたがりの白猫ミコさん』（久川はる/KADOKAWA）第4回【全8回】【漫画】『愛されたがりの白猫ミコさん』を第1回から読む元野良猫のミコさんは、いまや超がつくほど甘えん坊で宇宙一のかまってちゃん！ 仕事中も電話中も、いついかなるときも愛されたくて仕方がない…。甘えたい気持ちがだだ漏れな、白猫ミコさんとの相思相愛で癒やし度満点の日常を描いたコミックエッセイ『愛されたがりの白猫ミコさん』を好評につき再掲