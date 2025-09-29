☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【9月】 29日(月) 109.32／311円安 26日(金) 115.49／399円安・4万5500円割れ 25日(木) 109.92 24日(水) 110.07／136円高・4万5500円台突破 22日(月) 114.53／447円高 19日(金) 113.66 18日(木) 111.43／513円高・4万5000円台突破 17日(水) 111.77 16日(火) 119.65 12日(金) 119.57／395円高・4万4500円台突破 11日(