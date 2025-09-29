SNSで知り合った人物から「投資の先生が優良株を紹介してくれる」などといわれ山口県岩国市の50代男性が現金6200万円あまりをだまし取られました。岩国警察署によりますと岩国市に住む50代の男性会社員はことし4月、動画配信サイトに表示された投資に関する広告を通じて投資家のアシスタントを名乗る人と知り合ったということです。男性はその人から「投資の先生が優良株を紹介してくれる」などと言われ別の人を紹介され、さらにそ