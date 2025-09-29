９月２６日に男性がクマに襲われた札幌市西区の公園周辺では、電気柵が設置されるなど警戒が続いています。相次ぐクマの出没にはどのような理由があるのでしょうか。（山本記者）「クマが公園に侵入するのを防ぐため、電気柵の設置が始まりました」札幌市西区の平和丘陵公園です。ハンターらが連日パトロールを行うなど、クマへの警戒が続いています。（札幌市環境局環境共生担当課清尾崇係長）「クマの足跡が２か所