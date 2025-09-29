『世界一幸せな飼い主にしてくれた猫』（ねこゆうこ/KADOKAWA）第8回【全10回】【漫画】『世界一幸せな飼い主にしてくれた猫』を第1回から読む子猫の頃に保護し、ずっと一緒に暮らしてきた愛猫・ちゃーにゃん。15歳を迎えた頃、食欲が落ちてきたかなと思ったら、口の中に出来物を発見した。大きな口内炎かと思い病院に連れていくと、それは「ガン」だと診断されて…。このままだと余命は長くて3ヶ月。外科手術に抗がん剤治療など、