経営再建中の日産自動車が、サッカーJ1「横浜F・マリノス」の運営会社の株式の売却を検討していることがわかりました。【映像】空から撮影された日産スタジアム「横浜F・マリノス」は、1972年創部の日産自動車サッカー部を前身とするクラブで、日産が運営会社の株式を約75％保有しています。関係者によりますと、日産はこの運営会社の株式の売却を検討し、複数の企業に打診しているということです。売却先や時期などは、今後