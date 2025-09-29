日本のシンガー・ソングライターの先駆け、加山雄三の名曲の数々を歌うコンサート。出演したのは「ザ・ヤンチャーズ」のメンバーの森山良子、南こうせつ、さだまさし、ＴＨＥＡＬＦＥＥ（ジ・アルフィー）。加山は２０２２年にコンサート活動から引退しており、「加山の出演はございません」とアナウンスされていたが――。最初に登場したのはアルフィーの３人。「蒼い星くず」「夜空の星」とエレキナンバーを分厚いコーラス