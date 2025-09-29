NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。オリックスは6選手を入れ替えました。27日の勝利でシーズン順位を3位で確定させ、2年ぶりのCS進出決定を決めたオリックス。この日、リリーバーとしてブルペンを支えてきた、岩嵜翔投手、ペルドモ投手、マチャド投手を抹消しました。岩嵜投手は6月に、金銭トレードで中日からオリックスへ移籍。新天地では気迫のこもった投球を披露し、ここまで37登板で防御率2.12をマークしています。マチャ