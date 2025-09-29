メジャーリーグのレギュラーシーズンは日本時間29日をもってすべての試合が終了しました。今年も最終戦までア・リーグMVP争いに目が離せませんでした。そんなし烈な争いを演じた、最有力とみられる二人の候補の今シーズンの活躍を見ていきましょう。まず有力候補として挙げられるのは、昨年のア・リーグMVP受賞者で球界を代表するバッターであるヤンキースのアーロン・ジャッジ選手です。ジャッジ選手は今シーズンも打率.331、114