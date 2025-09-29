『しまいずまい』（渡りに船/KADOKAWA）第3回【全8回】【漫画】『しまいずまい』を第1回から読む24歳社会人のアキと19歳大学生のことみは、マンションの一室で共に暮らす姉妹。特になにも起こらない平凡な日々も、なぜかこの姉妹にかかると笑える出来事に!? ダウナーな姉×天真爛漫な妹の、くだらなくて愛しい日々をのぞき見してみませんか？ ゆるぼけ姉妹コメディ『しまいずまい』をお楽しみください。